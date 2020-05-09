للمساهمة في صندوق مواجهة “كورونا”.. إصدار طابع بريدي تذكاري جديد

أعلنت مجموعة بريد المغرب، عن الانطلاقة الرسمية لعملية بيع طابع بريدي تذكاري، حول موضوع “المغرب متحد لمواجهة كوفيد-19”.

وقالت إكرام الطيبي المسؤولة الاجتماعية لبريد المغرب، في حديث لقناة “ميدي 1 تيفي”، إن بريد المغرب أصدر هذا الطابع البريدي التذكاري، في إطار انخراطه في جهود المملكة للتصدي ومحاربة كوفيد 19، مضيفة أن هذا الطابع التضامني، تم إصدره تحت شعار “المغرب متحد لمواجهة كوفيد-19”.

وأضافت، أنه تم إصدار هذا الطابع في هذه الظرفية، تكريما لجميع القوى الحية التي تعبأت لمواجهة الجائحة، حكومة ومؤسسات وأشخاص، وللمساهمة كذلك في صندوق تدبير ومواجهة “كورونا” الذي أحدث بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس.

Advertisements

وأضافت الطيبي، أنه تم تخصيص 5 دراهم من ثمن بيع كل طابع بريدي لفائدة صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، المحدث بتعليمات ملكية سامية، مبينة أنه بسبب ظروف الحجر الصحي يمكن للمواطنين شراؤه عبر موقع إلكتروني خصص لهذا الغرض www.philatelie.ma.

ويأتي هذا الإصدار الخاص من الطوابع البريدية تكريما للتعبئة الوطنية المرصودة من طرف كل القوى الحية للمملكة لمواجهة تداعيات هذه الظرفية غير المسبوقة.

هذا ويبرز هذا الطابع البريدي التضامني انخراط الأمة المغربية، بكل مكوناتها، لتنفيذ الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لمحاربة هذه الجائحة.