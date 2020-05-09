النجم السابق لمانشيستر يتحدث عن حظوظ “الشياطين الحمر” مستقبلا

عماد لحبيش – صحافي متدرب

أكد غاري نيفيل، العميد السابق للشياطين الحمر، والذي يشتغل حاليا محللا في شبكة سكاي البريطانية، أن مانشستر يونايتد بصم على موسم جيد رغم توفره على مجموعة شابة، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

وعبر نيفيل، وفق ما تناقلته وسائل إعلام بريطانية، عن ثقته الكبيرة في إمكانية منافسة الشياطين الحمر على اللقب من خلال تعزيز صفوفهم في الميركاتو الصيفي، وكذلك عن طريق إنجاح ثنائية بول بوغبا، الذي غاب أغلبية الموسم بسبب الإصابة، والوافد الجديد خلال الميركاتو الشتوي برونو فيرنانديز، هذا الأخير مدحه غاري نيفيل خصوصا من خلال تأثيره وأدائه خلال المباريات الأخيرة قبل التوقف بسبب جائحة “كورونا”.