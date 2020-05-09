بسبب فيروس كورونا.. “الفيفا” تسمح بخمسة تبديلات خلال المباريات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تعديل قوانين التبديلات خلال المباريات، كإجراء لمساعدة الفرق خلال عودة كرة القدم التدريجية، بعد التوقف الاضطراري بسبب جائحة كورونا.

وأقر المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم، المختص في إقرار التعديلات على قانون اللعبة، أنه سيكون بوسع الفرق إجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة، بدلا من التغييرات الثلاثة المسموح بها حاليا، وذلك في إطار تعديلات مؤقتة تهدف إلى الحد من تأثير ضغط المباريات المتوقع على الفرق عقب وباء كورونا.

وأشار البلاغ ذاته، أنه تقرر إجراء 5 تبديلات سيُطبق بشكل مؤقت لنهاية الموسم الجاري وبالضبط خلال المباريات العادية (90 دقيقة)، في حين سيحق للفرق خلال المباريات الإقصائية التي تلجأ لأشواط إضافية، إجراء 6 تبديلات.

وكان يسمح للفرق في المباريات الرسمية، بإجراء 3 تغييرات فقط، خلال 90 دقيقة، مع إضافة تغيير رابع خلال الأشواط الإضافية، في المباريات الإقصائية.