جريمة قتل في حق الاصول..اربعينة تنهي حياة والدها بضربة قاتلة في الرأس ضواحي ازيلال

إهتزت ساكنة دوار ايت امحند بجماعة واويزغت اليوم السبت، على وقع جريمة قتل، وصفت بـ”المروعة”، والتي راح ضحيتها شيخ في التسعينيات على يد إبنته.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن إمراة في الأربعينيات تعاني من اضطرابات نفسية أجهزت على والدها بضربات قاتلة على مستوة الرأس أنهت حياته على الفور داخل منزل حيث يسكناه معا .

وأضاف المصدر ذاته، أنه فور علمها بالخبر استنفرت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية عناصرها بمكان الحادث، حيث جرى توقيف المشتبه فيها وهي في حالة “هيستيريا”، وتم الاستماع إليها، ويتوقع إحالتها على المستشفى الامراض النفسية بمراكش.

هذا وقد تم إيداع جثة الهالك، مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال قصد إخضاها لتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة التي فتحت تحقيق حول الحادث.