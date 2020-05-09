كشف جيورجيو كيليني، عميد فريق يوفنتوس الايطالي، عن بعض الأسرار التي ستتضمنها سيرتها الذاتية، والتي سيقدمها خلال الأيام المقبلة.
وأضح كيليني، في حديثه مع مجلة “لا ريبوبليكا”، أنه يكره مجموعة من اللاعبين الذين تقاسم معهم مستودعات الملابس، يتقدمهم كل من ماريو بالوتيلي، وفيليب ميلو.
وتابع كيليني “أؤكد صحة كل ما كتبته عنهم في سيرتي الذاتية، بالوتيلي شخص سلبي، وليس لديه أي احترام للمجموعة، خلال سنة 2013 رفقة المنتخب الايطالي كنت سأصفعه مرتين، وكان يستحق ذلك، أما ميلو فهو سيء للغاية، وكنت دائما على وشك الشجار معه”.
واستطرد قائلا “أكره هيغوايين كمنافس، عندما عرفته فاجأني، المهاجمون بطبعهم يتميزون بالأنانية، لكن هيغوايين سخي ويمتلك روح الدعابة”.
كانت هذه تفاصيل خبر كيليني: “أكره هيغوايين وكنت سأصفع بالوتيني مرتين رفقة المنتخب الإيطالي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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