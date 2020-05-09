سفارة المغرب بأنقرة تؤكد مواصلة دعمها للمغاربة العالقين بتركيا بسبب جائحة كورونا

أكدت سفارة المغرب بأنقرة، أنها تواصل مجهوداتها لمواكبة وتقديم الدعم للمواطنين المغاربة العالقين بتركيا، لمساعدتهم على تجاوز الظرفية الصعبة التي تفرضها جائحة “كورونا”.

وذكر بلاغ للسفارة، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، وبناء على تعليمات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج، فإن مصالحها بادرت منذ الساعات الأولى، بعد إغلاق المغرب لحدوده لإنشاء خلية أزمة، ووضع كل وسائل التواصل المتاحة من عناوين إلكترونية وأرقام هواتف، رهن إشارة المواطنين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، للإجابة على استفساراتهم وتقديم الدعم لهم عند الضرورة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إيواء عدد من المواطنين العالقين قدموا لأغراض السياحة أو العمل وتقطعت بهم السبل في المدن التركية، التي تندرج ضمن الدائرة القنصلية للسفارة، مشيرا إلى أنه تم اقتناء الأدوية لبعض المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة كداء السكري والضغط الدموي، فضلا عن تحمل مصاريف عملية جراحية خضعت لها مواطنة مغربية إثر فقدان جنينها، وتم تقديم إعانة مادية لأسرة المعنية بالأمر.

وأكدت السفارة استمرار تقديم الدعم والمؤازرة للمواطنين العالقين بتركيا، داعية إياهم إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد التام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات التركية، والرجوع إلى القنوات الرسمية للاطلاع على الأخبار والمستجدات، والتي يتم نشرها على الحسابات الرسمية للسفارة على “الفيسبوك” و”تويتر”.