تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المكتشفة بمختلف جهات المملكة

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5910.

وسجلت 83 حالة جديدة بجهة فاس مكناس بإجمالي 12 (13.74 %)، مقابل 33 حالة جديدة بجهة مراكش آسفي، بإجمالي 1176 حالة (19.90%)، ونفس العدد بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، بإجمالي 874 حالة (14.79%).

كما سجلت أيضا 22 حالة جديدة بجهة الرباط سلا القنيطرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 502 حالة (8.49%).

وبجهة الدار البيضاء سطات، سجلت 12 حالة إصابة جديدة ، ليترفع العدد الإجمالي إلى 1591 حالة بنسبة (26.92%).

Advertisements

وسجلت 6 حالات ببني ملال خنيفرة بإجمالي 104 حالات (1.76%)، ثم 7 حالات جديدة بجهة سوس ماسة بإجمالي 67 حالة (1.13%)، وحالتين بجهة درعة تافيلات، بإجمالي 559 حالة وبنسبة (9.46%)،

أما الجهات المتبقية، فلم تسجل إصابات جديدة، واستقرت الأعداد فيها في الحصيلة المعلنة سابقا، ويتعلق الأمر بجهة بكلميم وادنون بـ43 حالة (0.73%)، و4 في جهة العيون- الساقية الحمراء (0.07%)، وحالتين في جهة الداخلة (0.04%).

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.