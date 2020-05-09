لا وفيات جديدة و137 حالة شفاء من كورونا في 24 ساعة.. إجمالي المتعافين: 2461

قالت وزارة الصحة عصر اليوم السبت، إن المملكة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 137 حالة تعافي بين المصابين بفيرس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2461 حالة شفاء، فيما بلغت نسبة التعافي 41.6 بالمائة.

ولم تسجل الوزارة وقوع أي حالة وفاة جديدة، حيث استتقر العدد في 186 حالة وفاة، لتصبح نسبة الفتك 3.1 بالمائة.

أما بشأن أعداد الإصابات الجديدة، فقد تم الإعلان عن تسجيل 199 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 5910 حالة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.