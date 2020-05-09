شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل 1546 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 أعلنت تركيا، السبت، عن تسجيل 1546 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 137115 حالة.

وسجلت وزارة الصحة التركية 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3739 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسجل 1546 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.