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الكاظمي يؤكد أن العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 9 مايو 2020

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، أن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".

 

وشدد، في تصريحات خلال لقائه مع السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، على أن العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع جميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار في المنطقة".

 

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من جهته، هنأ السفير الإيراني الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، معربا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

 

وكان الكاظمي أوضح خلال أول جلسة لمجلس الوزراء العراقي، أن " أولوية الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات وأن قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة إلى فرصة وأمل".

 

وتابع أن "من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات، ونحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة"

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