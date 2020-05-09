اليمن.. لجنة الطوارئ بمأرب تؤكد على اهمية دور الخطباء في نشر الوعي المجتمعي لمواجهة كورونا

السبت 9 مايو 2020

ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة مأرب في اجتماعها برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة، اللواء سلطان العرادة، مع عدد من الخطباء والمرشدين بالمحافظة، التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19). ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، في الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ،جرى مناقشة التعليمات الصادرة عن لجنة الطورائ ومكتب الصحة ومكتب الاوقاف والارشاد والخاصة بالمساجد ودورها في مواجهة هذه الجائحة سواء في تعليق الصلوات الجامعية وصلاة الجمعة والحلقات الدينية والفعاليات المختلفة ومنها افطار رمضان الجماعي، واهمية الالتزام بهذه التعليميات من اجل التقليل من مخاطر انتقال الفيروس بين المواطنين. واكد الاجتماع ،على اهمية دور الخطباء والمرشدين في نشر الوعي المجتمعي بالتعليمات الصحية لمواجهة هذه الجائحة التي اجتاحت العالم..مشدداً على دور الخطباء والمرشدين بين اوساط الناس لتوعيتهم باهمية التزامهم بالتاعد الاجتماعي والحجر المنزلي واتباع طرق الوقاية والتعقيم الصحية الى جانب النظافة الشخصية والمنزلية. وشدد المحافظ العرادة ،على أهمية دور الخطباء والمرشدين في انجاح جهود مكافحة هذه الجائحة ومنع انتقالها الى المحافظة او انتشارها بين المواطنين من خلال التزامهم اولا بالتعليمات الصادرة الخاصة بالمساجد والحلقات الدينية وغيرها، ثم من خلال دورهم الفاعل في التوعية المجتمعية عبر مختلف المنصات ووسائل التواصل الاجتماعية والاعلامية وحث المجتمع على الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من هذه الجائحة..مؤكداً أن السلطة المحلية حريصة على بذل كل الجهود التي من شأنها أن تجنيب المحافظة هذه الجائحة،و تسخير كل امكانياتها لمواجهة الفيروس .

