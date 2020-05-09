شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 488 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، عن تسجيل 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 حالة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 514 حالات وفاة.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.