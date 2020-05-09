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عدد الوفيات اليومي بسبب كورونا يتراجع في إيطاليا

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قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا زاد 194 حالة اليوم السبت مقابل 243 في اليوم السابق مضيفة أن عدد الإصابات بلغ 1083 مقابل 1327 يوم الجمعة.

وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ ظهوره في 21 فبراير شباط بلغ 30395 شخصا وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 218268 وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

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