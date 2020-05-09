شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الوفيات اليومي بسبب كورونا يتراجع في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ ظهوره في 21 فبراير شباط بلغ 30395 شخصا وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 218268 وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.
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