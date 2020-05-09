تبخير وتطييب الكعبة 5 مرات يوميا

الرياض ـ وكالات: قالت صحيفة “عكاظ” إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقوم بتطييب وتبخير الكعبة خمس مرات يوميا. وأوضحت الصحيفة السعودية إن “تطييب وتبخير الكعبة يتم بأفخر وأجود أنواع الطيب، وذلك تعظيماً وإجلالاً لبيت الله الحرام وللكعبة الشريفة”.

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