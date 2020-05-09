إصابات كورونا تتخطى 4 ملايين والفيروس انتشر بين الخفافيش أولا

نتائج مبشرة لتوليفة دواء ثلاثية في علاج المصابين

ـ السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية عن 6 أحياء بالمدينة المنورة

ـ مرحلة أخيرة لاحتواء الفيروس في الكويت

ـ 36 إصابة في اليمن وتمديد حظر التجول بالسودان

ـ انتكاسة بالأردن وتسجيل أعلى معدل إصابات يومي في مصر

ـ إصابتان جديدتان في سوريا و5 وفيات بالجزائر

ـ مئات الوفيات الجديدة بأميركا وإصابة مساعدة بنس

ـ لا تغييرا جذريا على إجراءات العزل في بريطانيا

ـ 199 ألف إصابة في روسيا وإسبانيا تتوقع موجتين جديدتين

ـ الصين تجري إصلاحات على نظام الوقاية من الأمراض

ـ 3 مراحل لتخفيف القيود بأستراليا والأرجنتين تمدد العزل

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

واصلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ ارتفاعها، وتجاوزت الأربعة ملايين و29 ألف حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 276 ألفا وذلك حتى اعداد الخبر. وقد أكد أحد كبار علماء منظمة الصحة العالمية أن مصدر مرض “كوفيد 19″ الذي اجتاح العالم، هو الخفافيش، وأنه من الممكن أن يتفشى بين القطط. وفي إفادة صحفية، قال بيتر بن إمبارك، الخبير المختص بالأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان في المنظمة، إن السلالة المستجدة من فيروس كورونا نشأت وانتشرت بين الخفافيش. لكن لا يزال من غير الواضح ما هو الحيوان الذي نقلها إلى البشر، ويرجح بن إمبارك أن يكون الفيروس وصل إلى البشر من خلال تواصلهم مع الحيوانات المرتبطة بعملية التزود بالغذاء. في السياق، أشارت نتائج تجربة صغيرة جرت في هونج كونج إن توليفة من ثلاثة عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأعراض لدى المصابين بحالات بين خفيفة إلى معتدلة من المرض وقلل بسرعة كمية الفيروس في أجسامهم. وقارنت تلك التجربة التي شملت 12 مريضا بين من تم إعطاؤهم الدواء المركب من دواء لوبينافير/ريتونافير الذي يستخدم في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة ودواء ريبافيرين المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي ودواء إنترفيرون بيتا المستخدم في علاج التصلب المتعدد ومجموعة تحكم تم إعطاؤها دواء نقص المناعة المكتسبة فقط.

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خليجيا، أعلنت وزارة الداخلية السعودية رفع الإجراءات الاحترازية عن 6 أحياء بالمدينة المنورة . ونقلت وكالة الأنباء السعودية(واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله إنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها في أحياء الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة بالمدينة المنورة، وذلك اعتباراً من اليوم . بدورها، أعلنت الحكومة الكويتية أن الحظر الشامل يمثل “المرحلة الأخيرة في احتواء فيروس كورونا، قبل العودة إلى الحياة تدريجيا”. وأوضح وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أن الحظر الشامل “يمثل المرحلة الأخيرة من الإجراءات الحكومية بخصوص احتواء كورونا”، لافتا إلى أنه سيستمر حتى ما بعد عيد الفطر. وأضاف أنه ستبدأ الحياة في العودة إلى طبيعتها تدريجيا بعد انتهائه.

الى ذلك، أعلنت السلطات الصحية اليمنية تسجيل ثاني إصابة في صنعاء بفيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك عقب ساعات من الإعلان عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 34 بينها 7 وفيات وحالة تعافي واحدة، بعد تسجيل 9 إصابات بينها حالة وفاة في عدن. يأتي ذلك في وقت عاد فيه الأردن من المربع صفر، بعد تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس وذلك بعد مرور 9 أيام، لم تسجل فيها أية إصابة. وفي مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر عدد إصابات يومي منذ ظهور الوباء، و21 حالة وفاة. فيما قررت الحكومة السودانية، تمديد حظر التجول لعشرة أيام إضافية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. بدورها، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة كما تم تسجيل إصابتين جديدتين في روسيا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا إلى 47 حالة.

دوليا، سجلت الولايات المتحدة 1635 وفاةً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة إلى 77178، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. كما أثبت الفحص الطبي إصابة المستشارة الصحفية لمايك بنس نائب الرئيس الأميركي، وهي زوجة أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب، بفيروس كورونا الأمر الذي يثير القلق من انتشار محتمل للفيروس في أضيق دائرة بالبيت الأبيض. بدوره، قال وزير البيئة في الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يعلن عن تغييرات جذرية على إجراءات العزل العام لمكافحة وباء فيروس كورونا في بريطانيا، وقد أظهرت الأرقام التي أعلنها وزير البيئة البريطاني أن حصيلة وفيات كوفيد19 في بريطانيا زادت 626 لتبلغ الحصيلة 31241 حالة وفاة. في السياق، توقع الجيش الإسباني، في تقرير داخلي، ظهور تفشين آخرين لفيروس كورونا المستجد، وأن يستغرق الأمر في إسبانيا بين “بين عام وعام ونصف للعودة إلى الحياة العادية”. فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 1251 إلى 168551 حالة. وفي فرنسا، زاد عدد الأشخاص الذين توفوا بفيروس كورونا 243 ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 26230 حالة. من جانبها، قالت السلطات في روسيا إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 10817، ليصل الإجمالي على مستوى روسيا إلى 198676 مصابا. بينما صرح مسؤول كبير بقطاع الصحة في الصين بأن بلاده ستجري إصلاحات على نظام الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها لمعالجة نقاط الضعف التي كشفها تفشي فيروس كورونا. الى ذلك، ذكرت قناة أساهي التلفزيونية اليابانية أن طوكيو سجلت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. في حين أعلنت أستراليا عن خريطة طريق من ثلاث خطوات لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وإعادة فتح اقتصادها بحلول شهر يوليو. على صعيد متصل، سجلت تايلاند أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد تجاوز السبعمئة. في حين أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للإصابات في ماليزيا إلى 6589. بدورهم بدأ المسؤولون في إندونيسيا مناقشة إمكانية إعادة فتح أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تدريجيا اعتبارا من يونيو المقبل، مع تسارع وتيرة فقدان الوظائف ومعاناة الشركات في مواجهة تداعيات إجراءات الإغلاق الصارمة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد. وفي الأرجنتين قال الرئيس ألبرتو فرنانديز إنه تقرر تمديد تدابير العزل الصحي في العاصمة بوينس أيرس حتى 24 مايو مع تخفيفها في باقي أنحاء الأرجنتين. كما أعلن رئيس بيرو مارتن فيزكارا تمديد إجراءات العزل العام لأسبوعين حتى 24 من مايو.