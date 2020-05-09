وفاة طفل في الخامسة متأثرا بمضاعفات بكورونا

نيويورك ـ وكالات: بدأت ولاية نيويورك تحقيقًا حول كيفية تأثير مرض “كوفيد 19″ على الأطفال، بعد وفاة طفل في الخامسة من عمره، هذا الأسبوع، بسبب مضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد. وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، قال حاكم الولاية أندرو كومو في مؤتمر صحفي: “هذا كابوس كل والد، أن طفلك قد يتأثر بالفعل بهذا الفيروس. إنه أمر علينا أن نفكر فيه بجدية الآن”. وأضاف كومو: “في حين أنه أمر نادر الحدوث، نرى بعض الحالات التي يمكن أن يصاب فيها الأطفال المصابون بالفيروس بأعراض مشابهة لمرض كاواساكي أو متلازمة الصدمة السامة”.

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