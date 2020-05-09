القوات العراقية تلاحق فلول (داعش) بالأنبار

بغداد ـ د.ب.أ: أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن خطط أمنية عراقية جديدة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الجبوري قوله إن قيادة العمليات وجهت بإعداد خطط فعالة لملاحقة بقايا عصابات داعش بالتعاون مع الحشد الشعبي، لافتاً إلى أنه “أجرى عدداً من الزيارات الميدانية جنوب غرب الحضر وللحدود السورية العراقية والمناطق المحاذية لمحافظة الأنبار”. وأضاف أن “تلك الزيارات جاءت لمتابعة القطعات العسكرية في تلك المناطق، ووضع خطط جديدة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية من قبل قيادة عمليات نينوى، وبالتنسيق مع قيادة عمليات الأنبار”. وبين أن “القوات الأمنية تمكنت من قتل المسؤول الأمني لعصابات داعش الإرهابية في جبال بادوش شمال غرب نينوى، فيما دمرت نفقاً وعدداً من الدراجات النارية في جنوب الحضر”.

على صعيد آخر، أكد برلماني عراقي أن مجلس النواب سيعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على ايجاد آلية لاستئناف جلساته بغية مراقبة عمل الحكومة وتشريع القوانين التي تحتاجها. ونقل موقع “السومرية نيوز” عن النائب في كتلة صادقون البرلمانية عبد الامير تعيبان الدبي قوله إن “مجلس النواب تحمل طيلة الفترة السابقة وهو مازال يتحمل مسؤولية التصدي لجميع الملفات المهمة في العملية السياسية وباقي القطاعات الاساسية والتحديات الحاصلة بالبلد”. وأضاف أن “هنالك العديد من الأزمات التي يتصدى لها مجلس النواب في مجالات الصحة والاقتصاد من خلال العمل المستمر اليومي والأسبوعي والشهري للجانه البرلمانية رغم صعوبة الأوضاع في ظل وباء كورونا”.