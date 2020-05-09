السفير التركي يؤكد للكاظمي رغبة بلاده بتوسيع علاقات التعاون الثنائي

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة الارهاب، فيما أكد الاخير رغبة بلاده بتوسيع علاقات التعاون الثنائي.
وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز الذي قدّم التهاني بنيل الحكومة العراقية ثقة مجلس النواب، وأكد رغبة بلاده بتوسيع علاقات التعاون الثنائي".
وعبّر الكاظمي عن "شكره للجمهورية التركية قيادة وشعبا وعن حرص العراق على تطوير العلاقات مع الجارة تركيا في جميع المجالات".
وعبّر الكاظمي عن "شكره للجمهورية التركية قيادة وشعبا وعن حرص العراق على تطوير العلاقات مع الجارة تركيا في جميع المجالات".
ولفت البيان الى أنه "جرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة الارهاب".
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