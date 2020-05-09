سجلت فرنسا، انخفاضاً ملحوظاً في الحصيلة اليومية للوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد.
وأشارت الصحة الفرنسية إلى "انخفاض عدد المصابين في غرف العناية المركزة بنسبة 2% من 2868 إلى 2812 شخصاً، وانخفض هذا العدد إلى أكثر من النصف بالمقارنة مع العدد الأقصى الذي تم تسجيله في 8 نيسان الماضي، حين كان هناك 7148 مصابا في العناية المركزة".
بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المصابين الموجودين في المستشفيات من 22724 شخصا أمس الجمعة إلى 22614 اليوم. وتستمر تلك الأعداد بالتراجع منذ 3 أسابيع دون انقطاع، وبلغت نسبة الانخفاض 30% بالمقارنة مع العدد الأعلى المسجل في 14 نيسان، حين كان 32292 شخصا في المستشفيات.
وتستعد فرنسا للبدء برفع القيود المفروضة في البلاد لمنع انتشار الفيروس يوم الاثنين المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض كبير للحصيلة اليومية لضحايا كورونا في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.