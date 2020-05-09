احمد راضي: تطبيعية اتحاد الكرة أبعدت الجميع وقربت الأصدقاء

2020-05-09 | 20:07
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اكد النجم الدولي السابق، احمد راضي، أن الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أبعدت الجميع وقربت الأصدقاء.
وأضاف "للأسف، في جميع مفاصل العراق ومن بينها كرة القدم، هناك سياسية الثأر، فحين تأتي ادارة جديدة تستبعد جميع السابقين، هذا الامر خطأ كبير".
وأوضح راضي، "سأتخلى عن العواطف خلال ترشحي لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وكذلك سيتم تأسيس قاعدة تتسع للجميع، فليس كل أعضاء الاتحاد السابقين سيئين، بالعكس كان يضم اشخاص جيدين ايضاً".
برنامج "3-1" من تقديم الإعلامي طه أبو رغيف ويعرض على قناة السومرية في تمام الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
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