احمد راضي: تطبيعية اتحاد الكرة أبعدت الجميع وقربت الأصدقاء

وقال راضي في حديث لبرنامج "3-1" والذي يعرض على قناة السومرية، إن "الهيئة التطبيعية لم تختلف عن سابقتها، فهي أبعدت الجميع وقربت الأصدقاء في جميع المفاصل".

وأضاف "للأسف، في جميع مفاصل العراق ومن بينها كرة القدم، هناك سياسية الثأر، فحين تأتي ادارة جديدة تستبعد جميع السابقين، هذا الامر خطأ كبير".



وأوضح راضي، "سأتخلى عن العواطف خلال ترشحي لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وكذلك سيتم تأسيس قاعدة تتسع للجميع، فليس كل أعضاء الاتحاد السابقين سيئين، بالعكس كان يضم اشخاص جيدين ايضاً".

برنامج "3-1" من تقديم الإعلامي طه أبو رغيف ويعرض على قناة السومرية في تمام الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

