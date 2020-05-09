شرطة واسط تعلن اعتقال شخصين كانا ينقلان اعتدة حربية خطرة

اعلنت قيادة شرطة واسط، السبت، عن اعتقال شخصين كانا ينقلان اعتدة حربية خطرة.

وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم القبض على شخصين كانا ينقلان اعتدة حربية خطرة مختلفة الأنواع يمكن استخدامها ضد المدنيين الأبرياء".

وأضاف البيان أن "المتهمين كانا يخفيان هذه الإعتدة في دراجة نارية نوع ستوتة لتمريرها من خلال السيطرات"، مشيراً الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".