الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل عمارة سكنية وينقذ 15 مواطناً شرقي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن إخماد حريق داخل عمارة سكنية شرقي العاصمة بغداد، فيما تم انقاذ 15 مواطناً.
وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "رجال الدفاع المدني تمكنوا من انقاذ ١٥ مواطناً داخل عمارة سكنيه التهمتها النيران في شارع الفلاح ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".
وأضافت أن "الحريق لم يسبب خسائر بشرية، فيما تم احتراق ثلاث محال تجارية".
وأضافت أن "الحريق لم يسبب خسائر بشرية، فيما تم احتراق ثلاث محال تجارية".
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