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الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل عمارة سكنية وينقذ 15 مواطناً شرقي بغداد

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن إخماد حريق داخل عمارة سكنية شرقي العاصمة بغداد، فيما تم انقاذ 15 مواطناً.
وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "رجال الدفاع المدني تمكنوا من انقاذ ١٥ مواطناً داخل عمارة سكنيه التهمتها النيران في شارع الفلاح ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضافت أن "الحريق لم يسبب خسائر بشرية، فيما تم احتراق ثلاث محال تجارية".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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