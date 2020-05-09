السفير الايراني يكشف تفاصيل لقائه مع الكاظمي

أكد السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي، السبت، أن لقاءه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، شهد الحدیث عن التعاون الثنائي واستمرار الإجراءات في مجال اتفاقیة الجزائر عام 1975. وقال مسجدي في تغريدة له على تويتر، إنه "تم خلال اللقاء مع الكاظمي الحدیث عن التعاون الثنائي واستمرار الإجراءات في مجال اتفاقیة الجزائر1975 والتعاون المصرفي، وخط سكة حديد خرمشهر-البصرة". وأضاف أن "اللقاء "شهد الحديث عن تأشيرات الدخول لمواطني البلدين ووعد بالتعاون الكامل". وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد، اليوم السبت، للسفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع إيران.

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