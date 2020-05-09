رسمياً.. ميلان يعلن عدم إصابة أي لاعب بفيروس كورونا

2020-05-09 | 19:12
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أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا، عدم إصابة أي شخص داخل الفريق بعد اختبار فيروس كورونا قبل العودة للتدريبات.
وتعود العديد من الأندية الإيطالية إلى التدريبات ولكن مع اختبار لفيروس كورونا، وهو ما قام به نادي ميلان.
وذكر النادي الإيطالي في بيان أنه "تم اختبار جميع الموظفين واللاعبين في الفريق، والنتيجة كانت سلبية، ولم تكن هناك أي حالة إيجابية داخل الروسونيري".
وسيواصل الفريق برامجه التدريبي الفردي في ميلانيلو، بعد الانتهاء من جميع الفحوصات الطبية الأخرى.
وذكر النادي الإيطالي في بيان أنه "تم اختبار جميع الموظفين واللاعبين في الفريق، والنتيجة كانت سلبية، ولم تكن هناك أي حالة إيجابية داخل الروسونيري".
وسيواصل الفريق برامجه التدريبي الفردي في ميلانيلو، بعد الانتهاء من جميع الفحوصات الطبية الأخرى.
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