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الصحة النيابية تستغرب تصريحات نائبة اتهمت فيها احد اعضاء الجنة بعرقلة اجراءات متابعة ملفات فساد

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أعربت لجنة الصحة والبيئة النيابية، السبت، تصريحات نائبة اتهمت فيها احد اعضاء الجنة بعرقلة اجراءات متابعة ملفات فساد.
وذكرت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "لجنة الصحة والبيئة النيابية تستغرب التصريحات الشمولية التي صدرت من النائب هدى سجاد والتي اتهمت فيها احد اعضاء لجنة الصحة والبيئة بعرقلة اجراءات متابعة ملفات فساد تخص دائرة الصحة في محافظة الديوانية".

وأكدت "حرصها وعملها لمتابعة ملفات الفساد في جميع المؤسسات الصحية والتي بينتها وأشارت اليها كثرة المواقف التي تفردت بإصدارها اللجنة واختلفت فيها مع مختلف العناويين الحكومية وغير الحكومية".

وعبّرت اللجنة عن "رفضها الاتهامات الشمولية والغير مدعومة بما يثبتها من قبل النائب هدى سجاد"، داعية إلى "إبعاد الخلافات الشخصية عن بوصلة اداء الأمانة الرقابية في بيت التشريع العراقي ونطالبها بتصحيح ما صرحت به او تقديم ما يثبته من وثائق وإثباتات".


وبينت أنه "بخلاف ذلك نتوجه بالشكوى بإسم اللجنة لهيئة الرئاسة الموقرة ونطالبها بايقاف هذا التوجه الخطير داخل المؤسسة التشريعية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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