المالية‬⁩ تقرر صرف رواتب المتقاعدين اعتباراً من صباح يوم غد

قررت وزارة المالية، السبت، صرف رواتب المتقاعدين اعتباراً من صباح يوم غد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "إنه "تنفيذاً لما تم إقراره في جلسة الامانة العامة لرئاسة الوزراء ومن خلال التخويل الذي اقره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لصرف رواتب المتقاعدين، قررت وزارة المالية صرف رواتب المتقاعدين اعتباراً من صباح يوم غد الأحد".

ووافق مجلس الوزراء اليوم السبت، على تخويل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية اطلاق رواتب المتقاعدين.