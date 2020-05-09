رئيس سيراليون يتهم المعارضة بالتحريض على العنف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، السبت، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بتدبير سلسلة من حوادث العنف مما يصعّد مواجهة سياسية قد تقوض جهود البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وفي خطاب أذاعه التلفزيون أمس الجمعة، قال بيو إن أعضاء في حزب "مؤتمر عموم الشعب" المعارض يقفون وراء العنف.

وأضاف "هذه الهجمات بهذا الشكل معدة سلفا ومنسقة ونفذت بهدف واضح هو تقويض الحكم في البلاد".

ونفي حزب مؤتمر عموم الشعب الاتهامات.

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وقال سيدي يحيى تونس المتحدث باسم الحزب "إن التصريحات صادمة.. تلك المزاعم التي أطلقها الرئيس".

ولقي 18 شخصا حتفهم في ثلاثة أحداث شغب في أجزاء مختلفة من البلاد في الأسابيع الماضية من بينها اضطرابات في السجن المركزي في فريتاون يوم 29 أبريل/نيسان الماضي، وقعت بعد إصابة نزيل بفيروس كورونا.

وفي الأسبوع الماضي دعت الأمم المتحدة السلطات وجميع الأحزاب السياسية إلى العمل معا لمنع تشتيت جهود البلاد في المعركة ضد الفيروس الذي أصاب إلى الآن 291 شخصا وأودى بحياة 17.