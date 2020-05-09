بريطانيا تنقذ أكثر من 200 مهاجر غير شرعي قرب سواحلها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنقذت فرق الإغاثة والسلطات البحرية الفرنسية ليل، السبت، زورقا في المانش كان يواجه مشاكل على متنه 16 مهاجرا، بينهم طفل، كانوا يسعون لبلوغ بريطانيا.



وكان المهاجرون استغاثوا في الزورق الذي "تعطل محركه" بفرق الإنقاذ التي حددت موقعه على بعد 6 كيلومترات من سواحل شمال كاليه (شمال فرنسا) كما ذكرت المديرية البحرية للمانش وبحر الشمال في بيان.

وتولى زورق تابع للقوات البحرية إنقاذهم، ونقلهم "سالمين" إلى دنكيرك (شمال فرنسا)، وسلموا لشرطة الحدود.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن السلطات ألقت القبض خلال الأيام الماضية على أكثر من 200 مهاجر خلال محاولتهم العبور إلى الأراضي البريطانية عبر القنال الإنجليزي.

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وذكرت التقارير الإعلامية أنه تم نقل 140 شخصا أمس الجمعة من السواحل البريطانية، فيما نقل 70 آخرون إلى الأراضي البريطانية ونسبت ذلك إلى مصادر لم تحدد.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية، السبت، حدوث "محاولات عدة مشابهة شاركت فيها زوارق صغيرة" أمام سواحل دوقية كنت البريطانية إلا أنها لم تذكر أعدادا.

وتعتقد منظمات تقديم العون إلى المهاجرين أن أزمة كورونا رفعت من الضغوط على كثيرين ودفعتهم إلى الإقدام على خوض رحلات خطرة عبر البحار لأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان داخل مقار إيواء المهاجرين المكتظة أحيانا داخل فرنسا.