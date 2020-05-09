مقتل 3 جنود عراقيين في هجوم لداعش قرب حدود سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 جنود عراقيين، السبت، في هجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي قرب الحدود السورية، غربي الموصل، بحسب مصدر عسكري بمحافظة نينوى.



وقال النقيب حسين علي في حديث صحفي إن "عناصر داعش هاجموا نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي قرب الحدود السورية في قضاء البعاج، 120 كم غرب الموصل، فقتلوا 3 جنود قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

يذكر أن "مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين يتسللون عبر الحدود.

ويقوم بقايا عناصر التنظيم الإرهابي بشن هجمات عديدة على القوات الأمنية العراقية والمدنيين.