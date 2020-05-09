الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارًا جمهوريًا بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1 يونيو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وذلك في القانون رقم 148 لسنة 2019.

وبحسب نصر القرار، فإنه "يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبار من 1/7/2006 للمؤمن عليه والذي تسري في شأنه العلاوات الخاصة بالقانونين أرقام 85 لسنة 2006، 77 لسنة 2007، 114 لسنة 2008، 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010، 2 لسنة 2011، 82 لسنة 2012، 78 لسنة 2013،42 لسنة 2014، 99 لسنة 2015 زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الاساسي وفقا لقانون تقريرها".

ونشرت الجريدة الرسمية، نص وتفاصيل استحقاق تلك العلاوات طبقًا للقانون رقم 25 لسنة 2020، حيث جاءت تفاصيله على النحو التالي:

Advertisements

كما أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون الصادر رقم 196 لسنة 2008.

وتضمن القرار استبدال نص البند "ب" من المادة 9 من قانون الضريبة على العقارات المبنية بالنص التالي: "الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وأضاف القرار المادة 18 مكرر إلى القانون، والتي جاء نصها: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص، إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء، من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدتة بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي".