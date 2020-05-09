السلطات الفرنسية تمدد حالة الطوارئ الصحية المفروضة حتى 10 تموز المقبل

أعلنت السلطات الفرنسية، تمديد ​حالة الطوارئ​ الصحية المفروضة للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، إلى الـ 10 من تموز المقبل.

من جهتها، أشارت ​وزارة الصحة​ الفرنسية إلى تسجيل 80 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 26310 شخصًا.

ولفتت الوزارة إلى تراجع عدد المصابين في غرف العناية المركزة بنسبة 2% من 2868 إلى 2812 شخصًا، توازيًا مع انخفاض هذا العدد إلى أكثر من النصف بالمقارنة مع العدد الأقصى الذي تم تسجيله في 8 نيسان الماضي، حين كان هناك 7148 مصابا في العناية المركزة.

كما أكدت تدني عدد المصابين الموجودين في المستشفيات من 22724 شخصا أمس الجمعة إلى 22614 اليوم. وتستمر تلك الأعداد بالتراجع منذ 3 أسابيع دون انقطاع، وبلغت نسبة الانخفاض 30% بالمقارنة مع العدد الأعلى المسجل في 14 أبريل، حين كان 32292 شخصا في المستشفيات.