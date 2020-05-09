بو عاصي: وضع الطاقة في لبنان لا يحتمل حلول جزئية بل يحتاج حلًا شاملًا

أشار عضو كتلة ​"الجمهورية القوية"،​ النائب ​بيار بو عاصي، إلى أن "وضع الطاقة في ​لبنان​ لا يحتمل حلول جزئية، إنما يتطلب حلًا شاملًا يتضمن حل جزئي عبر المحطات العائمة و البرية"، لافتًا إلى أن "ما يحدد هذا الحل هو استدراج عروض عبر دفتر شروط واضح".

وشدد بوعاصي، خلال حديث تلفزيوني، على أنه "إلى حين انعقاد آخر جلسة ل​مجلس الوزراء​ والتي كان فيها الوزير السابق ​سيزار أبي خليل​ وزيرًا للطاقة، تقدم الأخير بالخطة التي تتضمن الحد من الهدر التفني والهدر غير التقني"، موضحًا أن "مجلس الوزراء أقر في هذه الخطة هذا القرار، ولكن لا نعرف بعدها ماذا جرى، واستلمت الوزير السابقة ندى البستاني والتي تنتمي للفريق السياسي ذاته الوزارة، واختفت خطة ابي خليل بعدها إلى أن أتت هذه الحكومة".