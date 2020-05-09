جورج عطالله: اقتراحات قوانين العفو تطرح عفوُا من نوع آخر

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​"، النائب ​جورج عطالله​، إلى أن "التكتل اعترض على قوانين ​العفو العام​ من حيث الشكل، حيث أنه لا يمكن إقرارهم من حيث العجلة بالتالي سقطت عنهم صفة الإستعجال".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح عطالله أن "اقتراحات قوانين العفو تطرح عفوُا من نوع آخر، فالمواد الأخيرة من القوانين تخففض القوانين على العقوبات إلى الثلثين، يضاف الى ذلك احتساب ​السنة السجنية​ 6 أشهر والشهر 15 يوم"، لافتًا إلى أن "ما كان ناقصًا هو تخفيض الأسبوع السجني إلى يوم واليوم إلى 10 دقائق".

كما شدد على أن "هذا الموضوع يخفي العفو عن الجرائم المستثناة التي تتمثل بقتل الجيش والناس، بالإضافة إلى جرائم الإرهاب".