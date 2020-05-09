مفتي مرجعيون حاصبيا تسلم مساهمة مالية مقدمة من جنبلاط

تسلم مفتي ​مرجعيون​ ​حاصبيا​ القاضي الشيخ ​حسن دلي​ مساهمة مالية مقدمة إلى ​دار الافتاء​ من رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، بحضور وكيل داخلية الحزب في المنطقة شفيق علوان وامام المسجد الشيخ مسعد نجم. إضغط للمزيد

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