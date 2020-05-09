كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في حديث تلفزيوني، أن لديه معلومات بأن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لن يكون له مستقبل في السياسة اللبنانية، مشيراً إلى أن هناك تطورات قادمة على لبنان ستنتج حلولاً معينة.
ورداً على سؤال، لم يستبعد وهاب عودة معادلة الـ"س.س" (السعودية- سوريا)، وأن يكون بهاء الحريري اخدى ثمارها، مشيراً إلى أن المأزق الحالي سينتهي بتسوية.
وفي حين أشار وهاب إلى أنه بعد الأزمة الحالية من المفترض أن يغادر 4 أو 5 من الزعماء الحاليين، لفت إلى أن بهاء الحريري لديه علاقة إقليمية ودولية "مخيفة"، موضحاً أن الموقف الخليجي متعاطف معه.
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: الموقف الخليجي متعاطف مع بهاء الحريري الذي لديه علاقات دولية "مخيفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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