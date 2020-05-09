وهاب: الموقف الخليجي متعاطف مع بهاء الحريري الذي لديه علاقات دولية "مخيفة"

كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في حديث تلفزيوني، أن لديه معلومات بأن رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ لن يكون له مستقبل في ال​سياسة​ ال​لبنان​ية، مشيراً إلى أن هناك تطورات قادمة على لبنان ستنتج حلولاً معينة.

ورداً على سؤال، لم يستبعد وهاب عودة معادلة الـ"س.س" (السعودية- ​سوريا​)، وأن يكون ​بهاء الحريري​ اخدى ثمارها، مشيراً إلى أن المأزق الحالي سينتهي بتسوية.

وفي حين أشار وهاب إلى أنه بعد الأزمة الحالية من المفترض أن يغادر 4 أو 5 من الزعماء الحاليين، لفت إلى أن بهاء الحريري لديه علاقة إقليمية ودولية "مخيفة"، موضحاً أن الموقف الخليجي متعاطف معه.