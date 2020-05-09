الحريري اتصل بالكاظمي وهنأه بنيله ثقة المجلس النيابي العراقي

أجرى رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​، هنأه خلاله بنيله ثقة المجلس النيابي وتأديته اليمين الدستورية. وتمنى الحريري لرئيس الوزراء العراقي التوفيق في مهامه الجديدة، وأن يحقق التطور والأمان والاستقرار والتقدم للشعب العراقي.

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