مستشفى بيروت الحكومي: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن ​مستشفى​ بيروت ​الحكومة​ الجامعي،عن تسجيل 3 ​حالات​ إيجابية اليوم، وعدم تسجيل أي حالة شفاء، وأن لا حالات حرجة في العناية المركزة.

وفي التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​ Covid-19، اعلن المستشفى انه "

أجرى 230 فحصا مخبريا، جاءت نتيجة 3 حالات إيجابية وباقي الفحوصات سلبية، وبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 16 إصابة، كما تم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من ​مستشفيات​ أخرى".

وكشف المستشفى أن "لا تسجيل لحالات شفاء جديدة وما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 160 حالة شفاء، كما تم إخراج 3 إصابات بفيروس كورونا من المستشفى إلى ​الحجر المنزلي​ بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وابلاغها بالتدابير والارشادات كافة المتعلقة بالحجر المنزلي".