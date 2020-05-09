قوى الأمن: منع المرور قبل ظهر يوم غد الأحد على المسلك الغربي لنفق سليم سلام

أعلنت المديرية العامة لقـوى الامن الداخلـي، في بيان، أن "إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تنظيف جدران ​نفق سليم سلام​ (المسلك الغربي المتّجه من وسط بيروت نحو المدينة الرياضية)، ستقوم اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، من يوم الأحد 10/5/2020"، لافتة إلى أن "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السير على المسلك المذكور، وتحويله الى محاذاة النفق".

وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الأمن الداخلي​ وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.