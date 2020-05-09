أعلنت المديرية العامة لقـوى الامن الداخلـي، في بيان، أن "إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تنظيف جدران نفق سليم سلام (المسلك الغربي المتّجه من وسط بيروت نحو المدينة الرياضية)، ستقوم اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، من يوم الأحد 10/5/2020"، لافتة إلى أن "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السير على المسلك المذكور، وتحويله الى محاذاة النفق".
وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: منع المرور قبل ظهر يوم غد الأحد على المسلك الغربي لنفق سليم سلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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