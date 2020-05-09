أبي اللمع: لا يجوز أن يبقى الجسم الطالبي في هذا المناخ الضبابي

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ماجد أدي أبي اللمع، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "لا يجوز أن يبقى الجسم الطالبي في لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأهل والمدارس، في هذا المناخ الضبابي".
وتمنى أبي اللمع على وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب "حسم الموقف سريعا من أجل الخروج من الالتباس إلى الوضوح أكان في هذا الاتجاه أو ذاك، الأمر الذي ينعكس ارتياحا على مستوى شريحة لبنانية واسعة".
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