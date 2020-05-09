أبي اللمع: لا يجوز أن يبقى الجسم الطالبي في هذا المناخ الضبابي

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ماجد ​أدي أبي اللمع​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "لا يجوز أن يبقى الجسم الطالبي في لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأهل و​المدارس​، في هذا المناخ الضبابي".

وتمنى أبي اللمع على وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​ "حسم الموقف سريعا من أجل الخروج من الالتباس إلى الوضوح أكان في هذا الاتجاه أو ذاك، الأمر الذي ينعكس ارتياحا على مستوى شريحة لبنانية واسعة".