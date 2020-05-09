سفير لبنان بواشنطن: تعاونا مع أميركا على تسهيل عودة الطلاب القاصرين إلى لبنان

أشار سفير ​لبنان​ في واشنطن ​غابي عيسى​ إلى أنه "كان هناك تعاون بين ​السفارة اللبنانية​ و​الخارجية الأميركية​، واتفقنا على أن يكون هناك تسهيلات متبادلة بين أميركا ولبنان، لأنها لديها مواطنين عالقين بالمنطقة ويريدون اجلاءهم"، منوّهًا بأنه "كان هناك صعوبة، فاتفقنا أن يقوم لبنان بتسهيلات للأميركيين العالقين في المنطقة بينما تسهل أميركا عودة الطلاب القاصرين هناك".

وخلال حديث تلفزيوني، أفاد عيسى بأن "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، كان له الدور الأكبر في إتمام عملية إرسال الطلاب إلى لبنان، لأننا واجهنا الكثير من الصعوبات، في وقت كانت ​السفارة الأميركية​ بلبنان تحاول الحصول على العديد من الأذونات"، موضحًا أن "الرئيس عون أخذ المهمة على عاتقه وكلف اللواء عباس إبراهيم بحل كل المشاكل".

كما أفاد بأنه خلال المرحلة الأولى من إجلاء اللبنانيين العالقين بالخارج، "لم يتوفر للبنانيين في أميركا مقاعد على متن الرحلات، وكان هناك مشكلة في الطيران المباشر عير المتوفر. ولكن في المرحلة الثانية، خصصت مقاعد لهؤلاء محدودة جدًا".

ونوّه عيسى بأن "السفارة لديها ما يزيد عن الـ 2500 طلب للعودة، ووفقا لعدد المقاعد تمكنا من إرجاع حوالي 100 شخص عبر أوروبا"، مفيدًا بأنه "خلال المرحلة القادمة علمنا انهم سيعطون مقاعد اكثر، لكن المقاعد المخصصة لأميركا وكندا متوفرة لكنها تشكل جزء صغير".