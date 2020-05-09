حب الله: اللامركزية الإدارية توفر الجهد والوقت والمال وتقرب الإدارة من المواطن

افتتح وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، المقر الجديد لمصلحة الصناعة الإقليمية في محافظة ​بعلبك​ الهرمل. ولفت حب الله الى انه"يشرفني افتتاح المقر الجديد لمصلحة الصناعة الإقليمية، ومبروك لأهلنا في ​بعلبك الهرمل​، هذا المقر الذي سيؤمن الخدمات، والأهم تأمين الحقوق لأبناء المنطقة، ونأمل أن يكون المركز مدماكا، نحو اللامركزية الإدارية، التي توفر على المواطن الكثير من الجهد والوقت و​المال​، وبذلك تقترب الإدارة من المواطن لتسهيل أموره، وتخفيف الأعباء عنه، وتلبي حاجاته، وتيسر معاملاته ضمن القانون والعدالة".

واضاف :"كلي ثقة بأن التعاون سيكون مثمرا وبناء، إن شاء الله بين الموظفين في المصلحة، بما عهدناه بهم من مناقبية والتزام وخدمة عامة، وبين الصناعيين وأصحاب الشأن إخوتهم في المنطقة، وهادفا إلى تطوير العمل الصناعي في بعلبك الهرمل، التي ستحتضن منطقتين صناعيتين جديدتين في ​القاع​ وبعلبك، آملين ان تنتشر المناطق الصناعية في كل ​لبنان​ لتساهم في النهوض الاقتصادي المرجو".

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