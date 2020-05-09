أنور الخليل لحمد حسن: رسالتنا عتاب محبة وأشكر سعة صدركم

توجه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ بالقول: "منذ اليوم الأول لتوليكم ​وزارة الصحة​ الصحة، وكلنا ثقة بأنكم أهل لتولي مهامها بأفضل صورة، ولم نشكك يوما بحرصكم على العمل لخدمة لبنان من جنوبه إلى شماله"، مضيفاً: "أشكر سعة صدركم وما رسالتنا لكم الا عتاب محبة".

وكان حسن قد رد على الخليل بالقول: "قمت بواجبي بربطكم مع شركة طلبًا لرغبتكم لتجهيز مختبر PCR في مستشفى حاصبيا الحكومي الذي لم يتحقق حتى تاريخه؛ أما بالنسبة للتجهيز فهو واجبي لخدمة أهلنا في قضاء حاصبيا أسوةً بغيرها وسوف تكون على رأس المدعوين".