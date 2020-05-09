غسان حاصباني: سيزار أبي خليل يستمر بحرف الأنظار عن المشكلة الحقيقية

رد النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء ​غسان حاصباني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيزار أبي خليل​ بشأن ​ملف النفط​، لافتاً إلى أن "الوزير السابق النائب سيزار أبي خليل يتهرب من مسؤولية ​الفيول​ المغشوش برميها خطأ على مجلس الوزراء، ويستمر بحرف الأنظار عن المشكلة الحقيقية وهي ليست بعقد شراء النفط فقط بل بالتقصير بمراقبة التنفيذ، مما أدى الى الغش، وهذه مسؤولية الوزير وليس مجلس الوزراء، فلا يجوز التلطي بالحكومة".

وأشار حاصباني إلى أننا "لم نوافق على طلب أبي خليل الأول بتمديد عقد الفيول أويل في 2017، ووافق مجلس الوزراء على تمديد جزئي شرط استدراج عروض جديد حرصا على استمرار المرفق العام"، قائلاً: "مر الزمن ولم يأخذ برأي إدارة المناقصات ولم تقدم أي عروض جديدة".

وأضاف: "لن استمر في هذا الجدل، فليجب أبي خليل كيف سيعوض عن ودائع اللبنانيين بقيمة 28 مليار دولار ديون وفوائد على ​الكهرباء​ في السنوات العشر الماضية؟".