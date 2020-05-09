النائب ممدوح الحسينى يطالب بحصر الطرق المتهالكة فى المحليات لتطويرها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بخطة وجدول زمنى للانتهاء من تأهيل وتطوير الطرق المتهالكة فى الوحدات المحلية (المحافظات والمدن والقري).
وقال الحسينى، ل"الخليج 365"، إنه يجب العمل على إجراء حصر شامل للطرق المتهالكة فى الوحدات المحلية، ووضع جدول زمنى للانتهاء من تطويرها وتأهيلها، لأنها تتسبب فى تعطيل حركة المواطنين ومصالحهم. ووجه عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، دعوة للمجتمع المدنى والقطاع الخاص للمشاركة مع الدولة فى تطوير وتأهيل الطرق المتهالكة، والقيام بدورهم التنموى والمجتمعى لحل مثل هذه المشكلات.
واشار النائب ممدوح الحسينى، إلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحصر الطرق المتهالكة فى كل المحافظات والعمل على تأهيلها وتطويرها، مؤكدا أن الأمر مكلف جدا لتنفيذه، لذلك لابد أن يتم دراسة كل البدائل لتعظيم الموارد وتوفير التمويل اللازم لتطوير هذه الطرق.
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