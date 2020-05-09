السودان: منح العاملين في القطاع العام إجازة ١٠ أيام لمواجهة انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (أ ش أ):
أصدر عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، اليوم السبت، قرارا بمنح العاملين بالقطاع العام اجازة لمدة عشرة أيام اعتبارا من اليوم، وذلك اتساقا مع الإجراءات المطلوبة لمجابهة انتشار جائحة كورونا.
وذكر مجلس الوزراء السوداني أن القرار يشمل العاملين بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها، وولاية الخرطوم، ووجه الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم باستثناء من يرون ضرورة استمرارهم بالخدمة لتسيير المهام الضرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
كما وجه كافة الوزارات الإتحادية والوحدات التابعة وولاية الخرطوم والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان قررت تمديد فترة الإغلاق الشامل في الخرطوم لمدة ١٠ أيام، اعتبارا من اليوم.
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