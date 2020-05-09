جثث فى الشارع.. مظاهرة هندية لإغلاق مصنع الغاز القاتل

شارك قرويون قرب مدينة فيساكاباتنام الهندية في احتجاجات تطالب بغلق مصنع تابع لشركة "إل. جي بوليمرز"، بعد تسرب غاز سام منه، أسفر عن مقتل 11 شخصًا على الأقل واستدعى نقل نحو 800 للمستشفيات، ولا يزال مئات منهم يتلقون العلاج.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية،

نقلًا عن مصادر هندية، أن المحتجين وضعوا جثامين 3 من ضحايا تسرب الغاز عند بوابة الموقع اليوم، وطالبوا بإغلاق المصنع على الفور واعتقال كبار إدارييه.

وأشارت إلى أن المتظاهرين هتفوا "نريد العدالة" وطالبوا بإغلاق

دائم للمصنع الذي يقع قرب مناطق سكنية، كما طالبوا باعتقال القائمين على إدارة المصنع التابع لشركة "إل.جي كيم"، أكبر منتج للبتروكيميائيات في كوريا الجنوبية.

ورفعت الشرطة دعوى بالإهمال والضلوع في القتل ضد إدارة المصنع، فيما اعتذرت شركة "إل.جي بوليمرز" -في بيان اليوم- لكل من تضرروا من الحادثة، وقالت "إنها ستقدم كل الدعم الممكن لضمان رعاية المتضررين وأسرهم".