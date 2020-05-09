الكاظمي يستقبل سفيري واشنطن وطهران في يوم واحد

استقبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت، سفيري إيران والولايات المتحدة لدى العراق كلا على حدة، وفقًا لروسيا اليوم.
وشدد على أهمية "العمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر".
وأضاف الكاظمي، أن "العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة أو صديقة".
كما استقبل الكاظمي بمكتبه السفير الإيراني إيرج مسجدي وبحثا تطوير العلاقات بين البلدين.
وأشار البيان الحكومي، إلى أن "الكاظمي أكدحرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع إيران وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن والاستقرار في المنطقة".
ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".
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