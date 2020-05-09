دقيقة صمت في روسيا تخليدًا لضحايا الحرب الوطنية العظمى

وقف المواطنون في جميع أنحاء روسيا دقيقة صمت عند الساعة 19 بتوقيت المحلي للمدينة تخليدا لأرواح من قضوا دفعا عن الوطن في الحرب الوطنية العظمى، وفقًا لروسيا اليوم.
وشهدت المدن الروسية وقواعد الجيش الروسي في الخارج اليومعروضا للطيران الحربي
واضطرت روسيا هذا العام إلى تأجيل العرض العسكري في الساحة الحمراء نتيجة الأوضاع الصحية التي تشهدها البلاد في ظل جائحة كورونا.
ومباشرة بعد دقيقة صمت انطلقتفعالية "أغنية النصر" التي بدأت بألحان أغنية "يوم النصر" الشهيرة المعروفة ليس داخل روسيا بل في دول كثيرة أخرى.
وشارك المواطنون الروس في الفعالية حيث خرجوا إلى شرفات منازلهم وهم يؤدون الأغنية الأسطورية ويحملون صورا لذويهم وأحبائهم، تكريما لذكرى أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل النصر العظيم.
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