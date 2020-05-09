الجزائر تسجل 189 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5 آلاف و558 إصابة، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 494 حالة.
وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه جرى تسجيل 189 حالة إصابة جديدة، و6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجماليالحالات التي تماثلت للشفاء 2546 حالة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 7
وقرر عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 14 مايو الجاري.
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