السلطات الألمانية تسمح بإعادة فتح المساجد بعد إغلاق دام شهرين

وتوجه مسلمو البلاد إلى المساجد المنتشرة في الكثير من المدن، ومنها مسجد “مولانا” في العاصمة برلين، فجرًا لأداء الصلاة، لأول مرة منذ قرابة شهرين على حظر أداء العبادات الجماعية، بغرض احتواء فيروس كورونا.

وحسب مراسل الأناضول، لوحظ التزام المصلين بقائمة التدابير الوقائية الصادرة عن مجلس التنسيق الذي شكلته الجمعيات الإسلامية في البلاد، مثل ارتداء الكمامات، وترك مسافة متر ونصف بين المصلين، فضلا عن تعقيم المساجد بعد الصلاة من قِبل العاملين فيها.

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وفي لقاء مع مراسل الاناضول، عقب الصلاة، عبّر إمام مسجد مولانا، حسين تيك كانات، عن بالغ امتنانه جراء فتح المساجد مجددا، معربا عن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها واكتظاظ المساجد بالمصلين مجددا.

من جانبه، عبد القادر أق تورك، وهو أحد المصلين، أعرب عن بالغ اشتياقه لأداء صلاة الفجر مع الجماعة في المساجد، والتحدث إلى الإمام، وقراءة الأدعية فيها.

وكانت السلطات الألمانية أغلقت أبواب المساجد بهدف احتواء كورونا منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، لتعود وتوافق مطلع الشهر الحالي على فتحها مجددا، عقب تراجع وتيرة تفشي الفيروس، شريطة الالتزام بقائمة التدابير، أبرزها ألا يتجاوز تعداد المصلين في المسجد 50 شخصا.