اخبار العالم

السلطات الألمانية تسمح بإعادة فتح المساجد بعد إغلاق دام شهرين

0 نشر
بشر الراعي 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في السبت 9 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

 

وتوجه مسلمو البلاد إلى المساجد المنتشرة في الكثير من المدن، ومنها مسجد “مولانا” في العاصمة برلين، فجرًا لأداء الصلاة، لأول مرة منذ قرابة شهرين على حظر أداء العبادات الجماعية، بغرض احتواء فيروس .

وحسب مراسل الأناضول، لوحظ التزام المصلين بقائمة التدابير الوقائية الصادرة عن مجلس التنسيق الذي شكلته الجمعيات الإسلامية في البلاد، مثل ارتداء الكمامات، وترك مسافة متر ونصف بين المصلين، فضلا عن تعقيم المساجد بعد الصلاة من قِبل العاملين فيها.

Advertisements

وفي لقاء مع مراسل الاناضول، عقب الصلاة، عبّر إمام مسجد مولانا، حسين تيك كانات، عن بالغ امتنانه جراء فتح المساجد مجددا، معربا عن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها واكتظاظ المساجد بالمصلين مجددا.

من جانبه، عبد القادر أق تورك، وهو أحد المصلين، أعرب عن بالغ اشتياقه لأداء صلاة الفجر مع الجماعة في المساجد، والتحدث إلى الإمام، وقراءة الأدعية فيها.

 

وكانت السلطات الألمانية أغلقت أبواب المساجد بهدف احتواء كورونا منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، لتعود وتوافق مطلع الشهر الحالي على فتحها مجددا، عقب تراجع وتيرة تفشي الفيروس، شريطة الالتزام بقائمة التدابير، أبرزها ألا يتجاوز تعداد المصلين في المسجد 50 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الألمانية تسمح بإعادة فتح المساجد بعد إغلاق دام شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا